Montecorvino Pugliano, via libera alla nuova strada a "Bivio Pratole"

La giunta municipale di Montecorvino Pugliano ha approvato il progetto definitivo relativo alla realizzazione di una strada in località Bivio Pratole che collegherà via Liguria e via Trentino.

I dettagli

La strada, che rientra nelle opere di urbanizzazione di una lottizzazione già approvata in giunta, olCtre a migliorare la viabilità nella zona interessata, rappresenterà di fatto un’alternativa alla Ss18 dall’inizio alla fine di Bivio Pratole.

Il commento

Soddisfatto il sindaco facente funzioni Alessandro Chiola: