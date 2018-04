Nas sequestrano inceneritore: dentro le carcasse dei cani

Blitz dei carabinieri del Nas in un canile a Montecorvino Rovella. I militari hanno sequestrato l'impianto di incenerimento che era sprovvisto di tutte le autorizzazioni ed operava anche per conto terzi. Lo stesso, stando a quanto risulta nel verbale stilato dai carabinieri, veniva utilizzato per lo smaltimento delle carcasse dei cani deceduti. I carabinieri del Nas del comando di Salerno, diretti dal maggiore Vincenzo Ferrara, al termine dell'ispezione hanno bloccato la movimentazione in entrata dei cani nel canale che si attestavano su un numero vicino ai 600.