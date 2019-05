Lutto nella chiesa salernitana: muore don Maurizio Esposito

Dolore e sconcerto negli Alburni per la scomparsa di don Maurizio Esposito, 44 anni, originario della frazione Castelluccio Cosentino di Sicignano. Il sacerdote è deceduto la scorsa notte presso un ospedale di Napoli, dov’era ricoverato in gravi condizioni per via di una infezione batterica. Don Maurizio era molto conosciuto nella zona sud della provincia di Salerno. Per circa dieci anni aveva guidato la parrocchia “Sacro Cuore Eucaristico” di Montesano Scalo.

Il cordoglio

Addolorato il sindaco Giuseppe Rinaldi: “E’ una bruttissima notizia”. "La comunità parrocchiale di Sant'Anna in Montesano sulla Marcellana unita in preghiera - scrive don Nicola Coiro - si associa al dolore della famiglia Esposito e della Diocesi di Teggiano - Policastro per la prematura scomparsa del caro don Maurizio Esposito. Ricordando la fruttuosa missione sacerdotale operata nella nostra comunità assicuriamo preghiere e opere di bene in suffragio dell'anima dell'amato don Maurizio".