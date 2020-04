Montano Antilia piange Raffaella, il sindaco: "Abbiamo perso l'amica di tutti"

La tristezza nella tristezza. Questa giornata impenetrabile, quasi ad evidenziare il tutto, ma non è niente rispetto a Te ,che Sei sempre stata in grado di far "splendere il sole" in ogni dove! Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lo ha scritto il sindaco di Montano Antilia, Luciano Trivelli, per Raffaella Ciccarino, giovane affetta da Sclerosi Multipla che, purtroppo, è spirata, lasciando un vuoto incolmabile in quanti la hanno conosciuta e amata. "Non servono parole per descrivere l'esempio che Sei stata per tutti indistintamente. I Tuoi sorrisi hanno sempre "trionfato" su tutto, sminuendo le tue sofferenze rispetto alle quali hai avuto sempre un un atteggiamento di grande responsabilità ed umiltà, lasciando trasparire in ogni istante della Tua esistenza la voglia smodata di vivere che in Te albergava da sempre. Massima vicinanza e partecipazione al dolore che ha colpito la famiglia Ciccarino per la perdita dell amata Raffaella", ha concluso il primo cittadino. Dolore.