Incidente sul lavoro a Salerno, nove indagati per la morte di Sirica

La Procura di Salerno ha iscritto nove persone nel registro degli indagati, su cui resta al momento il massimo riserbo, a seguito dell’incidente sul lavoro verificatosi, ieri pomeriggio, nella zona industriale, in cui ha perso la vita Salvatore Sirica.

L’indagine

La tragedia si è consumata intorno alle 16 nel piazzale ex Ideal Standard, dove alcuni operai stavano caricando alcune automobili da destinare all'imbarco al porto commerciale per il trasferimento negli Stati Uniti. Un 23enne di Olevano sul Tusciano, che si trovava alla guida della sua bisarca all'interno del piazzale, avrebbe travolto e ucciso Sirica senza nemmeno accorgersene. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine e gli inquirenti che stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Nelle prossime ore verrà effettuata l’autopsia sul cadavere. L’uomo, marito e padre di tre figli, viveva ed era molto conosciuto a Bellizzi.

Il commento

Su quanto accaduto interviene il presidente della Camera di Commercio Andrea Prete: