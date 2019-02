Lutto a Salerno: è morto Pupo Parente, vola in Cielo "un pezzo" della città

E' volato in Cielo un altro pezzo di Salerno. Angelo Parente, più noto tra familiari e amici come Pupo, è spirato questa mattina, dopo aver lottato come un vero guerriero contro un brutto male. Storico direttore delle Poste in pensione, Pupo era stimato e benvoluto da chiunque. Volto noto di piazza Malta e del Corso Vittorio Emanuele, sua seconda casa, rappresentava un riferimento importantissimo per numerose persone che ne hanno apprezzato l'onestà e la saggezza. Amante del mare, fino a quando la salute glielo ha concesso, il 71enne non ha mai rinunciato a passeggiare per il centro di Salerno, nè a delle uscite in barca, dove, a largo, nel silenzio, riusciva a provare un vero senso di pace e tranquillità, come lui stesso raccontava. La sua intelligenza, la sua loquacità, la sua bontà d'animo e la sua ironia resteranno indelebili per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.

I funerali

I funerali verranno celebrati giovedì pomeriggio, alle 15.30, presso la chiesa di San Domenico, a Salerno. Prevista una folta partecipazione per rivolgere l'ultimo saluto al 71enne innamorato della vita e della sua città. Tutti stretti attorno alla famiglia che, fino alla fine, gli è rimasta accanto in ogni modo possibile. Lacrime e preghiere per Pupo.