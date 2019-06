Lutto a Salerno, è morto il noto commercialista Enzo Carrella

Lutto a Salerno: si è spento Enzo Carrella, noto dottore commercialista e giornalista, protagonista anche di una serie di trasmissioni televisive e radiofoniche.

Dopo aver lottato come un leone contro un brutto male, Enzo, purtroppo, non ce l'ha fatta. Struggente, il suo ultimo messaggio su Facebook, risalente al 31 maggio:

Trascorrere in ospedale il proprio compleanno non è poi tanto normale. Se però il tutto aiuta a annientare il gran caro mio brutto male, lo rende a dir poco accettabile e quasi surreale. Il vostro grande affetto, miei cari amici, comunque mi commuove e aiuta tanto, trasferendomi in un mondo meraviglioso senza eguali.

Ps: vi chiedo scusa se non posso risponderv, ma in questo ospedale ai pazienti non è consentito stare a lungo al cellulare .Sappiate comunque che vi voglio un mondo di bene e...grazie di esistere