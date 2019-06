Pagani a lutto: addio a Mister Ermanno, ex calciatore degli anni '60

Lutto in città: si è spento ieri, Ermanno Cutolo, ex calciatore della Paganese degli anni sessanta e funzionario della Regione Campania al Genio Civile di Salerno. Dopo una lunga malattina, Cutolo, purtroppo, non ce l'ha fatta. Impegnato nella formazione dei giovani, “Mister Ermanno” lascia un vuoto incolmabile in tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato.

I funerali

Il funerale verrà celebrato oggi pomeriggio pomeriggio, presso la Basilica di Sant’Alfonso, a Pagani, alle 16.30. Tutti stretti attorno alla famiglia.