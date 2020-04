Dramma a Sapri: 35enne trovato morto nella sua abitazione

Dramma a Sapri: è stato trovato privo di vita nella sua abitazione, in località Timpone, V.T., 35enne che si trovava ai domiciliari. A rinvenire il cadavere, sua madre: sul posto, i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Le indagini

Accertamenti in corso sulle cause della morte del giovane: è stata disposta l'autopsia. Indagano i carabinieri.