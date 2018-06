Muore a 24 anni nell'ospedale di Nocera, dolore in Campania

Dolore in Campania. E' morto due giorni fa, Rocco Perrino, 24enne che circa una settimana fa era stato colpito da un malore. Dopo una settimana di agonia, il giovane di Poggiomarino è deceduto presso l’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.

La comunità di Poggiomarino aveva pregato affinché il giovane potesse rimettersi da una situazione davvero molto compromessa. Era stato ricoverato in rianimazione, dopo aver accusato un malore improvviso mentre passeggiava in bicicletta in via Iervolino, nella sua città.