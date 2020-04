Caggiano a lutto, muore Rosario Peccheneda: il ricordo del volontario

Caggiano a lutto: si è spento oggi per cause naturali, nel 19° giorno di quarantena, Rosario Peccheneda, volontario della Gopi-Anpas protezione civile di Caggiano. "Volontario instancabile sempre pronto ad ogni chiamata. - ha ricordato l'amministrazione comunale- Grazie Rosario per aver dedicato fino all'ultimo il tuo tempo al servizio degli altri in un momento di grande emergenza , per non esserti tirato indietro, senza paura".

Il Comune di Caggiano, dunque, si stringe attorno al dolore alla famiglia del volontario e alla Gopi.

Il dolore per la perdita di un caro amico non fermerà il nostro operato. "Chi nel cammino della vita ha acceso anche soltanto una fiaccola nell'ora buia di qualcuno non è vissuto invano" (Madre Teresa di Calcutta). Ciao Rosario