Noto parrucchiere muore a 45 anni al Ruggi: indagini per far chiarezza sul dramma

Indagini in corso, per la morte del 45enne Umberto Schettino, noto come parrucchiere delle star a Pompei, spirato nel reparto malattie infettive del Ruggi di Salerno, giovedì, poco dopo le 14. La moglie dell'uomo, assistita dagli avvocati Giuseppe Lupone e Nicola Schettino, ha presentato una denuncia penale per far chiarezza sul dramma.

Il fatto

Nello scorso mese di novembre, Schettino si era rivolto al Ruggi per una presunta malattia cardiaca: poi la situazione è precipitata, fino al decesso dell'altro giorno, dopo l'ultima aspirazione di liquido dai polmoni. Spetterà, dunque, alle autorità competenti far luce sulle cause della sua morte. Dolore tra familiari, amici e conoscenti.