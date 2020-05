Multato per andare a far visita ad un malato terminale: il caso

Sarebbe stato multato mentre si recava a prestare assistenza a un familiare malato terminale e deceduto pochi giorni dopo la sanziane alla quale si era opposto, invano, mostrando l’autocertificazione. E’ la storia di C.A,, 47enne di Pontecagnano Faiano intercettato dagli agenti della polizia stradale lungo l’autostrada del Mediterraneo, nei pressi dell’area di servizio di San Mango Piemonte.

La denuncia

La motivazione del suo spostamento avvenuto nella mattinata dello scorso 13 aprile non ha convinto i poliziotti e così è scattata una multa da 533 euro: come riporta La Città, quattro giorni dopo la multa il familiare cui si stava recando a prestare assistenza a Salerno è morto. Ora l’uomo prannuncia battaglia, non pagherà la multa ed ha scritto al Governatore Vincenzo De Luca ed al Prefetto di Salerno per raccontare l'accaduto.