Blitz a Capaccio, nei guai un locale: scatta la sanzione per la musica alta

Carabinieri di Capaccio in azione: i militari, insieme ai colleghi del Nor e della Polizia Municipale, hanno effettuato una serie di controlli. In particolare, a finire nei guai, un esercizio commerciale che trasmetteva musica ad alto volume, oltre l'orario consentito. Il titolare dell'attività, dunque, è stato multato. Il monitoraggio continua.