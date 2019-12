"Un presepe in Piazza Portanova", la richiesta di Fratelli d'Italia per Natale

"Valorizzare il Natale nelle scuole". Con l’avvicinarsi delle festività, Fratelli d’Italia Salerno tramite la sua portavoce cittadina Elena Criscuolo rivolge un invito a tutte le istituzioni, affinché vengano promossi l’allestimento di presepi e lo svolgimento di recite e canti natalizi.

La tradizione

"Tutto ció rappresenta una parte fondante della nostra identità culturale e delle nostre tradizioni - spiega Criscuolo - che vanno tutelate e mantenute vive. In tal modo potremo anche far conoscere i nostri usi e costumi a tutti coloro che provengono da altre realtà. A Piazza Portanova, nel punto simbolo della nostra città, è importante che, insieme all’albero - simbolo pagano del Natale - l’Amministrazione Comunale, nel rispetto della tradizione cristiana, allestisca anche il presepe. La natività rappresenta in pieno il simbolo dei nostri valori cristiani".