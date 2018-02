Nek, Max Pezzali e Renga conquistano il Palasele di Eboli: fans in delirio

Scroscianti applausi, ieri sera, al Palasele di Eboli per il “Nek, Max, Renga Tour”: l'inedito trio ha regalato al pubblico un concerto emozionante, trascinandolo in un viaggio alla riscoperta delle canzoni più belle del passato.

Tutti pazzi per il tris d'assi

I fans hanno accompagnato a squarciagola i cantautori: “Gli anni”, “Sei fantastica”, "Unici", “Se io non avessi te”, “A un isolato da te”, “Hanno ucciso l’uomo ragno”. E ancora, “Raccontami”, “Sei un mito”, “La regola dell’amico”, “Laura non c’è”: questi solo alcuni dei brani intonati dai tre big. Un vero successo.

I prossimi appuntamenti

Intanto, al Palasele non si smette mai di sognare. L’8 marzo appuntamento, in esclusiva per la Campania, con Zucchero e il suo “Wanted Tour 2018”. Il 12 marzo, invece, sarà Gianni Morandi con il suo Tour 2018 “d’amore d’autore” a fare tappa a Eboli, mentre Il 19 aprile largo a “Fenomenale il Tour” di Gianna Nannini. Salgono a tre le serate di Lorenzo live 2018: il tour di Jovanotti, già atteso per il 25 e 26 maggio 2018, si fermerà a Eboli anche lunedì 28 maggio. La prevendita per il terzo spettacolo al Palasele di Eboli parte da giovedì 1° febbraio sul sito di TicketOne, da domenica 4 febbraio, invece, sul circuito Go2 e nei principali punti vendita regionali.



Foto di Angelo Tortorella

