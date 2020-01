Nel comune di Buccino i lavori sulla SP 37

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Sono iniziate ieri le operazioni di consegna e picchettamento relative all’esecuzione dei lavori da eseguirsi sulla SP 37, al tratto ricadente nel comune di Buccino.

“La consegna dei lavori - afferma il Presidente della Provincia, Michele Strianese – è avvenuta in queste ore, e si tratta di interventi di messa in sicurezza del tratto di SP 37 ricadente nel comune di Buccino. Si provvederà alla sistemazione di vari cedimenti stradali.

Proseguono regolarmente gli interventi manutentivi programmati sulle nostre strade. Mobilità e sicurezza sono fra i diritti primari del cittadino, per questo lavoriamo quotidianamente, per tutelare una mobilità sicura per le nostre comunità, grazie soprattutto alla Regione Campania che ci sostiene, in particolare il Presidente On. Vincenzo De Luca, che attraverso i finanziamenti regionali ci consente di intervenire sui nostri territori.”