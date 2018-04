Neonata morsa da topo nella culla: la madre presenta denuncia al Comune di Contursi

Dopo l’increscioso episodio che ha visto la sua neonata essere morsa da un topo nella culla, la madre - riporta La Città - ha presentato al Comune di Contursi Terme una richiesta di disinfezione e derattizzazione dei luoghi contaminati, con tecniche mirate, oltre a quelle predisposte dall’Asl che, peraltro, non hanno sortito l’effetto desiderato. Inoltre, è stato richiesto di spostare in altro luogo i mezzi comunali per la raccolta dei rifiuti, che vengono parcheggiati in depositi adiacenti al suo palazzo.

La piccola è tenuta sotto osservazione dai medici dell’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia, che la stanno sottoponendo ad una cura di antibiotici.