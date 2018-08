Mezzi meccanici sul litorale di Caprioli: preoccupazione per il nido della Caretta Caretta

Mezzi meccanici sul litorale di Caprioli: mercoledì una ruspa è entrata in azione per effettuare interventi di manutenzione della spiaggia, nei pressi di uno stabilimento privato. Come riporta Infocilento, non sono mancate contestazioni in quanto nelle vicinanze c'è uno dei due nidi di Caretta Caretta già segnalati. Per il primo, più a sud, la schiusa vi era già stata nelle scorse settimane.

L'intervento

Sul tema, hanno detto la loro i responsabili del Centro Ricerche Tartarughe Marine: “Ci confronteremo con le amministrazioni locali per evitare che questo tipo di pratiche, assolutamente discutibili, possano continuare a rappresentare un pericolo per la fauna locale e per la spiaggia in generale, già soggetta ad erosione”, fanno sapere su Facebook. Il movimento “Trasparenza e Legalità”, invece, ha chiesto al Comune chiarimenti in merito alla vicenda. Preoccupazione per le tartarughine.