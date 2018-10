"No agli allevamenti in gabbia": l'iniziativa per la raccolte firme anche a Salerno

"No agli allevamenti in gabbia": approda anche a Salerno l'iniziativa di circa cento associazioni - sedici dall'Italia - che intende raccogliere 1 milione di firme entro un anno contro le gabbie negli allevamenti.

Stamattina, sul Lungomare Trieste, i volontari hanno invitato i passanti ad aderire alla petizione europea End the cage age, per migliorare la vita degli animali negli allevamenti in tutto il continente, eliminando l'uso delle gabbie. "Stiamo lavorando insieme e individualmente per raggiungere oltre un milione di firme per l'Iniziativa dei cittadini europei contro le gabbie", hanno detto gli animalisti. Interesse e curiosità, dunque, da parte dei cittadini.

Fotoreporter Guglielmo Gambardella

