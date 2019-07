Ambulanza multata fuori all'ospedale di Nocera, era in attesa di affidare paziente

Ambulanza multata per divieto di sosta all'esterno dell'ospedale. E' accaduto a Nocera Inferiore, giorni fa, quando un veicolo del 118, in attesa che il paziente venisse trasportato al pronto soccorso, "sbarellato" insomma, è stato destinatario di una contravvenzione. Non è una circostanza nuova, perchè all'esterno della struttura spesso si registra un'affluenza notevole di ambulanze che provengono da più comuni, costrette ad attendere molto tempo prima che venga effettuato il check out del paziente in ospedale. Di fianco al pronto soccorso vi è un parcheggio, il cui ingresso è regolato da un operatore, nel quale non possono entrare mezzi che non siano di proprietà dell'Asl. Lo spazio che invece viene riservato alle ambulanze è di cinque unità massime. La conseguenza è che spesso molte sono costrette a restare fuori, quando capita di trovare strisce bianche libere o nel parcheggio a pagamento situato all'esterno. Altre volte, invece, i mezzi vengono multati dalla polizia municipale, come capitato giorni fa. Gli operatori delle associazioni che lavorano in convenzione con il 118 hanno già chiesto all'Asl di individuare uno spazio interno per la sosta dei mezzi, mentre i sanitari prendono carico dei pazienti sbarellati fino all'interno del pronto soccorso.

La soluzione

La direzione dell'ospedale ha tuttavia comunicato che si sta impegnando ad adottare una soluzione, come registrare i numeri di targa dei mezzi di servizio e consegnarli alla cabina d'accesso dell'Umberto I, dove sono presenti gli operatori. La direzione sanitaria dell'Umberto I ha tuttavia da mesi limitato gli accessi alle ambulanze private all'interno dell'ospedale, a seguito di diverse denunce - giunte anche alla ribalta nazionale - riguardo il trasferimento di persone detenute dall'ospedale all'esterno, in violazione di ogni regolamento. Una circostanza oggetto anche di un'indagine della procura di Nocera Inferiore