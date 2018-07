Nocera, si masturba per strada ma era stato già denunciato 2 mesi fa

Viene denunciato per la seconda volta e sempre per lo stesso motivo: atti osceni in luogo pubblico. E' stato fermato ieri dalla polizia, con un'ambulanza a seguito, un uomo di Nocera Inferiore di 52 anni. Due le segnalazioni giunte alle forze dell'ordine, in via Dentice e poi in via Castaldo, di una persona con i pantaloni abbassati, che compiva atti di auto erotismo. Per lui è scattata la denuncia a piede libero. Gli agenti della Volante lo hanno bloccato in piazza Zanardelli. L’ultima volta era stato fermato nei pressi della scuola Solimena.