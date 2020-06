Bomba carta esplode davanti ad una pizzeria di Nocera Inferiore: si indaga

Tensione, la scorsa notte, a Nocera Inferiore, dove una bomba carta è esplosa dinanzi alla nota pizzeria “O Sarracino”. Ad udire il boato, intorno alle due, i residenti di Piazza Trieste e Trento.

Le indagini

Sul posto sono giunti, oltre al titolare dell’attività commerciale, anche i carabinieri che hanno effettuato i primi rilievi e messo in sicurezza l’area. L’esplosione ha provocato danni alla saracinesca della pizzeria nocerina. Sono in corso le indagini per capire se si è trattato di un gesto vandalico oppure di un atto intimidatorio.