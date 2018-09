Si rompe il vetro della finestra dell'aula: ferita studentessa a Nocera Inferiore

Paura, questa mattina, al liceo classico “Giambattista Vico” di Nocera Inferiore, dove il vetro della finestra di un’aula si è improvvisamente spaccato a causa del forte vento di queste ore ferendo al gomito una studentessa.

Il caso

I cocci taglienti l’hanno colpita in pochi secondi. Fortunatamente non ha riportato gravi ferite. L’intera classe, comunque, è stata spostata in un’altra aula situata al pian terreno per proseguire con tranquillità le lezioni.