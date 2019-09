Incendio sospetto in un'abitazione, messi in salvo dei cani: avviata indagine

Incendio in un'abitazione a Nocera Inferiore, forse è doloso: indagano i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore. L'episodio si è registrato nel pomeriggio, intorno alle 18, lungo il "Corso Vecchio", in via Gambardella, con le fiamme ad interessare l'interno di un appartamento. Sul posto vigili del fuoco e gli stessi militari, per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Durante l'operazione sono stati messi in salvo anche alcuni cani. I militari hanno avviato una formale indagine sulla natura dell'incendio, che potrebbe anche non essere stato il risultato di un fatto casuale, ma volontario.