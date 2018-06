Nocera-Pagani, bloccato tir all'interno del mercato: dentro oltre 200 chili di droga

Oltre 200 chili di hashish trovati in un Tir destinato al mercato ortofrutticolo Nocera-Pagani. L'operazione congiunta di polizia stradale e carabinieri di Nocera Inferiore ha portato alla scoperta dello stupefacente, stipato nel tir. Diverse le persone fermate e, in questo momento, interrogate dagli inquirenti. Il carico proveniva dalla Spagna, via Trento, e trasportava arance. Le indagini sono tutt'ora in corso per stabilire a chi fosse diretto quel carico e chi, eventualmente, potrebbe essere destinatario di una misura cautelare vista l'ingente quantità