Nocera, muore cadendo dalla bici: sono 31 i medici indagati

Muore cadendo dalla bici, dopo una settimana di ricovero a cavallo tra due ospedali dell’Agro nocerino. Per la morte di Rocco Perrino, 24enne residente a Poggiomarino, la Procura di Nocera Inferiore ha iscritto nel registro degli indagati 31 medici, in servizio tra gli ospedali di Sarno e Nocera. L’inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore Viviana Vessa. A sporgere formale denuncia è stata la famiglia, originaria di San Marzano sul Sarno. L’autopsia è stata eseguita ieri nel pomeriggio, dal medico legale Claudio Buccelli.

La denuncia

Servirà ora attendere i tempi previsti dalla legge per i risultati, comprensivi di quelli tossicologici, per dare un senso alla morte del giovane, che ha sconvolto parenti ed amici. Il ragazzo è deceduto sabato scorso, 9 giugno, dopo essere caduto dalla bicicletta. Stava facendo un giro in via Iervolino. Soccorso da alcuni passanti, era stato trasferito all’ospedale Villa Malta di Sarno, poi all’Umberto I di Nocera Inferiore. Pare per una complicazione ai reni. In un primo momento, chi lo aveva soccorso, ma anche la famiglia, aveva pensato ad un incidente stradale. Poi era stato appurato che il ragazzo aveva perso l’equilibrio a causa di un malore. Il 24enne era stato anche sottoposto a dialisi, fino al trasferimento nel reparto di rianimazione, dove ha esalato l’ultimo respiro. I familiari si sono rivolti ai carabinieri, precisando che il figlio non aveva mai avuto problemi di tipo cardiaco, ma chiedendo chiarezza per quanto accaduto.