Nocera Inferiore, giovani prendono a pallonate un gattino: la denuncia del sindaco

Stanno facendo il giro dei social network, suscitando rabbia e indignazione, le immagini in cui appaiono dei ragazzi di Nocera Inferiore mentre si “divertono” a prendere a pallonate un gatto. Il gruppo di giovani sarebbe già stato identificato.

La denuncia

A darne notizia è direttamente il sindaco Manlio Torquato che parla di “video raccapricciante” e ricorda: “Di tutti i reati - scrive sul suo profilo Facebook - quello di maltrattamento di animali è tra i più miserabili e vergognosi perchè, come per i bambini e pur fatte le dovute differenze, si tratta di esseri piccoli e indifesi dinanzi alla viltà umana”. E annuncia: “Una volta segnalatomi l'accaduto, ho perciò sporto formale denunzia per l'accertamento dei fatti e l'individuazione e la punizione dei responsabili”.

Le reazioni

Sull’episodio di violenza ai danni del poverino gattino interviene anche l’Associazione Zoofila Nocerina Onlus che con altre associazioni animaliste sta procedendo a effettuare regolare denuncia “con la speranza e la certezza che gli essereri ignobili (già individuati) che hanno realizzato, registrato e pubblicato questo video vengano puniti. Purtroppo – scrive l’associazione – ne vediamo di tutti i colori, ma ogni volta restiamo esterrefatti dalla mancanza di sensibilità e rispetto per la vita”.