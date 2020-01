Rapina fallita ad un negozio di cinesi a Nocera, posti di blocco in tutta la città

Rapina fallita ad un negozio in via Vico gestito da una famiglia cinese. E' accaduto poco dopo le 20, ieri sera, a Nocera Inferiore. Ad agire un uomo armato, che è entrato nel negozio obbligando il titolare a consegnargli i soldi della cassa. Al suo rifiuto, il malvivente avrebbe esploso un colpo dalla pistola, che è stato però deviato dalla borchia della cintura dei pantaloni del commerciante, riuscendo a ferirlo lievemente.

L'indagine

In soccorso del cassiere è intervenuto un giovane, il figlio, che ha provato a mettere in fuga il rapinatore utilizzando un coltello. E' stato a quel punto aggredito, con un colpo in testa dato dal calcio della pistola. Poi la fuga del rapinatore, atteso all'esterno da un complice in moto. L'allarme è stato lanciato da alcune persone ferme decine di metri più dietro, in attesa del bus. Sul posto sono giunti carabinieri, polizia e anche un'ambulanza, che ha soccorso i due commercianti, rimasti leggermente feriti e sotto choc. Il commerciante ferito dal proiettile è stato sottoposto ad un intervento chirurgico, mentre i militari hanno acquisito le immagini di alcune telecamere di sorveglianza per identificare i due banditi. Durante la notte, sono stati allestiti anche dei posti di blocco in varie zone della città.