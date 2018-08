Moglie di un ex senatore di Nocera denuncia il Comune per le condizioni della strada

Querelle tra il Comune di Nocera Inferiore e la moglie dell'ex senatore, Antonio Guerritore. Tutto per via di un incidente, oggetto di un contenzioso, con il Comune citato in giudizio. L'udienza di discussione è stata fissata per il prossimo 24 settembre

L'incidente

Vittima di un incidente la moglie di Antonio Guerritore, ex senatore di Nocera Inferiore, caduta in strada mentre passeggiava. La causa sarebbe da attribuire al manto stradale sconnesso. Lo stesso è accaduto ad un noto professionista, giorni prima. Sarebbe inciampata su di una mattonella. Ma gli episodi in tal senso sono stati diversi, con le richieste di risarcimento prodotte ed inviate al Comune per cause legate alla manutenzione delle strade sempre più numerose. Lo stesso vale per le automobili, che finiscono con i pneumatici danneggiati a causa delle buche in strada. Basti pensare che lo scorso inverno, a causa delle piogge fitte, diversi automobilisti finirono nello stesso giorno all'interno di una buca, situata lungo una strada di periferia.