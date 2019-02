Un affare di droga tra le ipotesi del raid di fuoco a Nocera

Non è escluso che ci sia un affare di droga dietro il raid di fuoco in una palazzina di via Napoli, avvenuto mercoledì sera, a Nocera Inferiore. Sul caso indaga la polizia del commissariato, che cerca due persone. Una di queste, intorno alle undici di sera, avrebbe impugnato una pistola ed esploso due colpi sulla porta di un appartamento.

Le indagini

In quella casa ci vive un pregiudicato, che si trova in carcere da più di un anno. Tutte le persone che dimorano presso quel domicilio sono state ascoltate dagli agenti. Che non escludono che quell’avvertimento di fuoco fosse destinato proprio ad una delle persone che risiede al suo interno. Al vaglio della polizia ci sono anche i filmati delle telecamere di sorveglianza, installate all’interno della palazzina, già al centro di sequestri di droga e arresti in passato. Dai filmati sono stati osservati i movimenti di due persone, con una in particolare impegnata a sparare a ridosso dell’ingresso. Per gli inquirenti potrebbe trattarsi di un avvertimento, probabilmente legato ad affari di droga, forse debiti non pagati o ragioni da inquadrare in un contesto criminale. Gli agenti del commissariato erano intervenuti qualche minuto dopo il fatto, sollecitati dai residenti svegliati a quell'ora tarda. Poi i primi accertamenti, la raccolta dei reperti e i verbali riempiti dalle persone che vivono nella casa, il cui ingresso è stato raggiunto dai proiettili. L'episodio ha riportato alla mente quello che già due autunni fa, avvenne a Nocera Inferiore, con una guerra a colpi d'arma da fuoco tra gruppi criminali rivali.