Lavori di manutenzione straordinaria a Nocera Inferiore: orari e divieti

Sono partiti giorni fa i lavori di manutenzione in via Libroia e in via Vescovado a Nocera Inferiore. Con le strade chiuse, cominciando da via Libroia, e per i prossimi otto giorni per eseguire lavori di manutenzione straordinaria.

I dettagli

La prima arteria resterà chiusa tra via Giordano e piazza Santa Chiara, con tanto di transenne a vietare l'accesso al traffico veicolare. In aggiunta, il comando di polizia municipale ha disposto la rimozione dei mezzi in sosta su ambo i lati della carreggiata. In via Vescovado, invece, i lavori partiranno il prossimo lunedì, 22 giugno, con i medesimi provvedimenti. In questo caso, sarà l'intera strada ad essere interessata dai lavori, da via Atzori fino alla strada che porta alla Cattedrale di San Prisco. Poco meno di un mese la durata dei lavori. L’intervento previsto riguarda la manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi in pietra lavica e basolato. L’accesso alle strade interdette sarà concesso a residenti, mezzi di emergenza e veicoli di fornitori degli esercizi commerciali.