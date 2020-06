Manutenzione di strade e pubblica illuminazione a Nocera: i fondi per gli interventi

Manutenzione di strade e marciapiedi a Nocera Inferiore, oltre 500mila euro per il restyling. E' questa la cifra messa in preventivo dal comune per interventi straordinari presso alcuni punti della città, nel corso del 2020. Due progetti, per oltre mezzo milione di euro, sono stati approvati in una seduta di giunta, presieduta dal sindaco Manlio Torquato.

I fondi

I primi 250mila euro saranno utilizzati per la riqualificazione dell’asfalto, mentre 300mila per i marciapiedi e la pubblica illuminazione. Tra le strade dove sono previsti i lavori ci sono via Siciliano, via degli Olivetani e parte di via Atzori. Mentre per i marciapiedi, le arterie interessate, comprese di pubblica illuminazione che pure andrà adeguata, ci sono via Martinez y Cabrera, il ponte di via Astuti, via Giordano e via Cucci. L'assessore ai lavori pubblici, Imma Ugolino, ha dichiarato che l'elenco degli interventi potrebbe anche includere nuove zone. Interventi che rientrano nel piano triennale delle opere pubbliche, approvato in precedenza.