Arrivano 11 nuovi magistrati al tribunale di Nocera Inferiore

Undici nuovi magistrati, tra sezione civile e penale, per il tribunale di Nocera Inferiore. Una boccata d’ossigeno che servirà a sopperire l’assenza che, già da diversi mesi, alcuni magistrati hanno fatto registrare con i loro trasferimenti. Ieri mattina, presso l’aula "Marcello Torre", molti dei nuovi arrivi hanno prestato giuramento.

I nomi

Si tratta dei "Mot", magistrati ordinari di prima nomina. Per la sezione penale, arrivano Federico Noschese, Giuseppe Palumbo, Paola Montone e Simone De Martino. Al primo piano, ufficio gip, Gustavo Danise sostituirà Paolo Valiante, che ha lasciato giorni fa insieme al collega Alfonso Scermino. In procura arrivano i sostituti Angelo Rubano e Donatella Diana, mentre giorni fa aveva giurato Annachiara Fasano. Alla sezione civile, invece, arrivano Aurelia Cuomo, Simone Iannone, Jone Galasso e Manuela Bianca Longo. L’allarme di una possibile paralisi del tribunale era stato paventato ad agosto scorso, seppur i problemi di personale, soprattutto di tipo amministrativo, e dell’assenza di un numero adeguato di magistrati fossero riscontrabili già dal 2013. L’anno in cui il distretto giudiziario di Nocera Inferiore abbracciò i comuni della Valle dell’Irno. L'Associazione nazionale magistrati di Salerno aveva, tuttavia, insistito affinché alla sede di via Falcone fossero destinati un numero di magistrati adeguato ad evitare problemi ben peggiori.