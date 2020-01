Colto da malore fuori dal supemercato: muore un uomo a Nocera

Tragedia, questa mattina, a Nocera Inferiore, dove un uomo è deceduto in strada davanti agli occhi increduli dei passanti. L’anziano - secondo una prima ricostruzione - era appena uscito da un supermercato e stava passeggiando in via Nicola Bruni Grimaldi quando, improvvisamente, è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari della Croce Bianca che, però, non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso. Presenti anche i vigili urbani che hanno gestito il traffico veicolare in attesa della rimozione del cadavere.