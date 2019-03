Nocera Superiore, ruspe in azione per il piano di sistemazione stradale

Quattro interventi in altrettante zone della città di Nocera Superiore. È partito da via Ungari, alle spalle dell’area mercatale, il Piano di sistemazione stradale che riguarda quattro distinti punti specifici della città, ovvero viale Europa (II traversa), l’incrocio di Camerelle e via Kennedy.

I dettagli

Il Piano manutentivo è articolato in più interventi mirati che risolveranno – attraverso nuovo asfalto, nuova pubblica illuminazione, sistemazione marciapiedi e cordoli – problematiche di viabilità urbana vecchie e mai affrontate. Dopo la riqualificazione dei marciapiedi, da stamane sono in corso a via Ungari i lavori di pavimentazione dell’asfalto mentre domattina inizia l’intervento previsto in viale Europa (II traversa) dove saranno sistemati, anche qui, marciapiedi ed asfalto. Subito dopo via Ungari, toccherà anche viale Europa: quartiere dove l’Amministrazione Cuofano è già intervenuta con la riqualificazione della villetta, la realizzazione del parcheggio e l’installazione di telecamere di videosorveglianza all’interno dell’area giochi. Un altro intervento strategico, considerato il volume di traffico pesante cui è sottoposta l’arteria, è quello che riguarda la zona Camerelle, dove l’impresa è chiamata a risolvere la problematica dell’avvallamento nella parte centrale della carreggiata.

Il commento del sindaco Cuofano:

"Non sono rattoppi, ma interventi mirati che restituiscono decoro e vivibilità in diverse zone di Nocera Superiore dove si trascinavano problematiche ataviche. Abbiamo scelto di redigere una roadmap d’intervento risolutivo piuttosto che praticare soluzioni arrangiate a tampone o momentanee. Sui lavori pubblici e sulla manutenzione – conclude – abbiamo sempre seguito un solo approccio: intervenire una volta soltanto ed in maniera completa".

Gallery