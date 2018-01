Agropoli: in arrivo 1,3 milioni di euro per una nuova scuola a Mattine

E' stato assegnato un finanziamento regionale pari a 1,3 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo istituto scolastico ad Agropoli, in località Mattine. La struttura sorgerà in via Malagenia, adiacente alla scuola materna e primaria ed ospiterà due sezioni di primaria.

I servizi

La scuola prevede anche la realizzazione di una palestra, un’ampia area parcheggio di oltre 500 metri quadrati e un giardino di circa 1.000 metri quadrati, con tanto di orti didattici. Entusiasta, il sindaco Adamo Coppola per il nuovo risultato ottenuto.