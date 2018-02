Ruggi, al via la tecnica innovativa per operare i calcoli del pancreas

Un nuovo modo per operare i calcoli del pancreas, nel salernitano: in particolare, attraverso la bocca viene attuata la tecnica innovativa mini-invasiva effettuata dall'equipe della UOC di Endoscopia Digestiva di Mercato San Severino dell'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. Nel mese di giugno a Washington (USA) saranno presentati, in occasione della Digestive Disease Week (DDW), i risultati di uno studio scientifico internazionale che ha coinvolto diversi centri di riferimento mondiali, tra cui la Johns Hopkins University di Baltimora (USA) con la dottoressa Gutierrez ed il Prof Khashab e l'Unità Operativa Complessa di Mercato San Severino (SA) diretta dal dottor Maurano, assistito dal dottor Zulli, che è risultata unico centro italiano a partecipare a questo prestigioso studio internazionale.

I dettagli

Si tratta di una nuova tecnica endoscopica di alta specializzazione, che prevede la rimozione di calcoli di grandi dimensioni impattati nel pancreas mediante l'utilizzo di una mini sonda laser introdotta, attraverso la bocca, direttamente nel dotto pancreatico. Questa nuova tecnica permetterà di evitare interventi chirurgici demolitivi, gravati da un alto tasso di complicanze e mortalità. L'equipe del dottor Maurano da anni è fautore delle innovazioni in campo mini-invasivo endoscopico per la risoluzione della patologia calcolotica difficile delle vie biliari, del fegato e del pancreas.

Parla Maurano