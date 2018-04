Ogliara, tra i migliori parrucchieri per uomo al mondo c'è Enzo De Santis

Tra i migliori parrucchieri per uomo al mondo c’è un salernitano. Si tratta di Enzo De Santis, che vive e lavora ad Ogliara (quartiere collinare di Salerno), da anni impegnato nel sociale e nelle attività per la promozione del proprio quartiere. Inoltre è membro della nazionale italiana parrucchieri uomo. Nei giorni scorsi ha scalato la vetta della più importante gara internazionale, il Festival Internazionale di Kiev, classificandosi al primo posto della categoria Razor Fade.

Il campionato, tenutosi a Kiev dallo scorso 21 aprile, ha visto impegnati centinaia di parrucchieri provenienti da tutto il mondo che, a colpi di forbice e pettine, hanno gareggiato per ambire ai più importanti riconoscimenti internazionali della categoria.

Molto soddisfatto il giovane Enzo De Santis:

“È il riconoscimento più importante alla mia carriera. Abbiamo lavorato davvero sodo con la nazionale e abbiamo raggiunto traguardi importanti a Kiev lo scorso fine settimana. Aver vinto la categoria “Razor Fade” mi riempie di orgoglio. Ancora una volta abbiamo portato in alto la nostra nazione. Desidero ringraziare la mia famiglia e in particolar modo mio fratello Umberto per la spinta che mi ha dato nel corso di questi anni di duro impegno e lavoro, e il presidente della nazionale Cat, Luigi Forestiero, il presidente della CMC, Antonio Bilancio, Luigi Bilancio, Michele Marciano e il direttore Oreste Cuomo”