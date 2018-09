Omicidio Vassallo, Ingroia avvocato di parte civile nelle indagini

Nel corso dell’ottava edizione della “Festa della Speranza”, andata in scena ieri sera sul porto di Acciaroli ed organizzata dalla Fondazione Angelo Vassallo, uno dei fratelli dell’ex sindaco pescatore, ucciso il 5 settembre 2010 da mano ancora ignota, ha formalizzato ufficialmente l’incarico all’ex pm della Trattativa Stato-Mafia, Antonio Ingroia, che sarà l’avvocato di parte civile nelle indagini sull’omicidio del fratello.

La linea

Ingroia, che si è detto onorato per l’incarico, ha dichiarato: “Delitti eccellenti come quelli del sindaco Vassallo, senza apparenti barlumi di verità dopo tanti anni, hanno una sola spiegazione: sono delitti che nascondono moventi occulti, frutto di incroci tra interessi criminali e ambienti istituzionali deviati”. Non solo. “In questa vicenda, ricorrono quelle stesse caratteristiche che ho vissuto in altre storie processuali, dove si evince un filo nero, quello della collusione tra poteri criminali e poteri legittimi con infiltrazioni che determinano depistaggi e che rendono quasi impossibile l’accertamento della verità. Quando si cominciano a svelare queste coperture, la verità inizia a venire fuori. Speriamo che lo stesso possa accadere con la storia del sindaco Vassallo”.