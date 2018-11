Open day domenica 25 novembre al liceo statele "Alfano I" di Salerno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Domenica 25 novembre il Liceo “Alfano I” di Salerno , dalle ore 10,00 alle ore 13,00, apre le sue porte anche di domenica a studenti e famiglie che dovranno scegliere la scuola secondaria di secondo grado tra le tante opportunità che il territorio salernitano offre. Il Liceo ubicato nella zona orientale della città, aperto fino a tarda sera ogni giorno con iniziative e attività scolastiche e di approfondimento, ha molteplici indirizzi al suo interno, che garantiscono la possibilità agli studenti di acquisire nuove competenze in base alla predisposizione di ciascuno e potenziando le proprie attitudini. Gli alunni dei 5 indirizzi dell’Istituto (Linguistico – Scienze Umane e Socio Economico– Scientifico e Scienze Applicate – Musicale e Coreutico) accompagneranno i ragazzi con le rispettive famiglie , unitamente ai docenti e agli operatori della scuola, in un piacevole viaggio attraverso la loro esperienza scolastica e la loro scelta di studio. Animati dalle innumerevoli attività i laboratori , le aule, le sale di musica e di danza, la palestra e tutti gli spazi che ogni giorno gli studenti del Liceo “Alfano I “, nelle sue due sedi in Via dei Mille e in Via Smaldone, vivono con entusiasmo e professionalità saranno aperte al pubblico. Sarà inoltre proiettato il film "Anime Sospese" realizzato lo scorso anno in collaborazione con TDS e con il GFF. Gilda Ricci ( docente referente addetto alla comunicazione con la stampa , tel. N. 333 5049831)