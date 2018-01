Scafati: la ragazza affetta da Malformazione di Chiari è partita per New York

Giada, qualche giorno fa, è partita per New York. La ragazza scafatese affetta da una Malformazione di Chiari complessa e da Siringomelia è riuscita a raggiungere il suo obbiettivo ed a partire alla volta di New York per farsi operare da un neurochirurgo italoamericano specializzato nella sua malattia. Adesso tutta Scafati sta con il fiato sospeso per le operazioni alle quali dovrà sottoporsi Giada in questi giorni.

La malattia

Giada all'età di 13 anni scoprì di essere affetta dalla Malformazione di Chiari e da Siringomelia, una patologia a causa della quale le cosiddette tonsille cerebbellari scendono e comprimono il midollo spinale. La situazione di Giada è particolarmente complessa a causa di un’anomalia della cerniera cranio-cervicale e di una fossa cranica posteriore piccola. La siringomielia, invece, è la grave presenza all’interno del midollo spinale di una cisti piena di liquido, definita siringa, che esercita una pressione sul midollo distruggendo il suo tessuto nervoso e provocando disturbi sensitivi e motori. Dopo diversi anni ed operazioni chirurgiche, Giada ha conosciuto un neurochirurgo italoamericano che le ha consigliato di effettuare una doppia operazione chirurgica per tornare ad avere il completo uso delle gambe.

Oggi

Dopo una raccolta fondi, ancora aperta, su L'appello di Giada: "Aiutatemi a sconfiggere la malformazione di Chiari"

„https://buonacausa.org/cause/operazione-newyork , Giada è riuscita a partire per New York per sottoporsi ai delicati interventi neurochirurgici. "Finalmente l’incontro con il dottore che tanto aspettavo é stato definito - ha scritto Giada sulla pagina della raccolta fondi - Grazie a tutti voi qui e a tanti altri che mi sono stati vicini. Subito dopo Natale si parte! Vi lascio scrivendovi che quello che sto vivendo è inspiegabile e solo chi affronta ogni giorno le difficoltà di una malattia puó realmente immedesimarsi in me e voglio dire a chi sta soffrendo, e che lotta ogni giorno: Non arrenderti mai! Io non lo sto facendo! Chi mi conosce sa bene quanto poco mi piaccia stare al centro dell'attenzione e sa anche quanto difficile é stato mettermi in gioco a 360°, ma stavolta è successo perché devo e voglio vincere definitivamente questo mostro. Non è stato facile - continua Giada - chiedere aiuto e raccontare la mia storia, così delicata e complessa, soprattutto attraverso i canali network, ma ne sta valendo la pena. Ho imparato tanto, soprattutto che nella vita ti può capitare di incontrare persone che non condividano e capiscano, ma per ognuna di queste, ce ne saranno dieci che ti aiuteranno, supporteranno, ameranno come una figlia, un'amica o una nipote... come è successo a me. Continuate ancora a supportarmi - conclude Giada - C'è ancora del tempo. Le vostre gocce stanno riempiendo quel mare che sembrava incolmabile. Vi abbraccio tutti". Chi volesse seguire seguire la storia di Giada può andare sulla pagina facebook Operazione NewYork.