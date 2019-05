"Shock wave": operazione congiunta di Capitaneria e Finanza, sanzioni per imprese e negozi

Si è appena conclusa l'operazione congiunta, quella della Guardia Costiera della Campania e la Guardia di Finanza di Napoli, denominata "Shock wave". Al setaccio, nelle scorse settimane, infatti, le attività commerciali della nautica da diporto usate a fini commerciali, come la locazione, il noleggio occasionale, oltre che le imprese che gestiscono tali servizi turistici. L'operazione ha consentito di elevare numerose sanzioni, per garantire la sicurezza della navigazione ed evitare situazioni di distorsione della concorrenza, nel rispetto della normativa fiscale, previdenziale e per il trasporto sicuro dei passeggeri.

I risultati

Complessivamente, 318 i controlli effettuati, di cui 89 in mare e 229 a terra, per un totale di 42 sanzioni pari a 18.194 euro. Il monitoraggio continua.

Gallery