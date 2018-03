Ruggi, la direzione smentisce la possibilità di infezioni: la precisazione

Interviene la Direzione del Ruggi in merito alle notizie di stampa inerenti l’U.O.C. di Ortotrauma del Plesso dell’Azienda Ospedaliero Universitaria. "Si specifica che risulta infondata la preoccupazione sollevata dai sindacati che la vicinanza dei posti letto possa agevolare l’insorgere di infezioni e che nessun disagio è stato registrato da parte dei pazienti. - si legge nella nota stampa - Da Atto Aziendale i posti letto assegnati alla divisione di Ortotrauma diretta dal dottor Nicola Capuano sono 28 e quelli assegnati alla Clinica Ortopedica diretta dal Professore Nicola Maffulli sono 15".

La problematica riguardante l’esiguità degli spazi a fronte di un elevato numero di posti letto è stata affrontata più volte in passato come nel presente, tant’è che in data 15 febbraio fu convocata dalla Direzione medica di Presidio diretta dal dottor Angelo Gerbasio una riunione operativa per la definizione dello spostamento dell’U.O.C di Ortotrauma per consentire i lavori di ammodernamento, riunione poi rinviata a seguito della contemporaneità dei lavori di ristrutturazione in corso proprio nel gruppo operatorio di ortopedia. Nei prossimi giorni saranno definiti i tempi e le modalità di trasferimento dell’U.O.C in altro modulo del Plesso Ruggi, con dinamiche che, come già avvenuto in passato, non creino disagi ai pazienti e all’utenza tutta.