Ospedale di Agropoli, attivato il servizio di Chirurgia vascolare

E' stato attivato un nuovo servizio presso il presidio ospedaliero di Agropoli: da lunedì 18 marzo, infatti, sarà operativa anche la Chirurgia vascolare: gli utenti avranno la possibilità di ricevere, dal lunedì al venerdì, la consulenza specialistica della dottoressa Enza Maria Ottoveggio.

"Novità positive per il nostro presidio ospedaliero, così come annunciato nelle scorse settimane. Il percorso intrapreso, oltre a dover portare ad un pronto soccorso medico funzionante h 24, nel frattempo vede l’attivazione di servizi con figure specialistiche che vanno ovviamente ad aumentare le competenze specialistiche all’interno del nostro presidio. Intanto si sta procedendo anche per quanto riguarda le sale operatorie: i lavori sono stati ultimati e sono partite le gare di appalto per l’acquisto delle attrezzature per la loro messa in funzione".