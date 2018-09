Topi in corsia all'ospedale di Eboli, video virale

La caccia al topo nell'ospedale di Eboli è contenuta in un video che ha spopolato sul web, ormai divenuto virale. Le immagini fanno immediata chiarezza sul nome della struttura sanitaria e sull'inseguimento di due operatori socio sanitari.

La scoperta

Il video ritrae topi a spasso nei corridoi e gli operatori impegnati ad immobilizzarne uno, muniti di scopa e ramazza. Dopo la cattura, il topo finisce in un secchio giallo e gli operatori se ne disfano, raggiungendo il piazzale antistante l'ospedale Maria SS. Annunziata, sul retro. E' preoccupante non solo la presenza di ratti in ospedale ma anche l'esistenza della vicina cucina, che potrebbe essere obiettivo privilegiato degli animali in libera uscita.