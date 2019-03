Carenza di personale all'ospedale "Fucito": i sindacati scrivono a De Luca

Manca il personale all’ospedale “Fucito” di Mercato San Severino dove la situazione è ormai in fase di stallo ormai da tempo. Per questo i delegati Rsu Guariglia e Di Pietro (Cisl Fp), Liguori e Sessa (Cgil) hanno inviato una lettera al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, al direttore generale e a quello amministrativo del “Ruggi d’Aragona” Giuseppe Longo e Oreste Florenzano e ai vertici della struttura sanitaria della Valle dell’Irno per richiamare la loro attenzione sulla “gravissima e ormai cronica ed insostenibile carenza di personale Operatore Socio Sanitario che sta provocando gravissimi problemi sulla gestione ordinaria delle attività assistenziali nelle 24 ore di tutte le Unità Operative comprese quelle che affluiscono alla gestione delle Urgenze-Emergenze, generando una gestione di turnazioni con uso elevato di lavoro straordinario ai limiti della L 161/2014 ingenerando inoltre stress da lavoro correlato, compromissione dei tempi di vita e di lavoro, malessere organizzativo, usura psicofisica”.

L’appello

Le due sigle sindacali auspicano che i destinatari della missiva vogliano “garantire le dotazioni minime previste per garantire i Lea” e dare “immediate disposizioni ai diretti interessati, al fine di salvaguardare la qualità delle cure e dell’assistenza alla cittadinanza e nel contempo tutelare gli operatori”.