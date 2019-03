Trasporto dei defunti in ambulanza: Luca Abete arriva a Nocera Inferiore

Nel giro di poche settimane Striscia la Notizia è tornata nel comune di Nocera Inferiore. Questa volta non per occuparsi di rifiuti bensì del trasporto dei defunti. Già perché - secondo quanto riportato dalle interviste effettuate dal Tg satirico di Canale 5 - pare essere ormai diventata una prassi, per alcune associazione di volontariato, quella di riportare a casa, in ambulanza, i defunti deceduti presso l’ospedale “Umberto I”.

Il caso

Un modus operandi vietato dalla legge. L’inviato Luca Abete ha prima raccolto la testimonianza di un operatore delle ambulanze del 118, poi quelle di un lavoratore di un’associazione che si occupa del trasporto dei degenti e infine di un altro operatore. Tutti e tre, ovviamente in forma anonima, hanno rivelato il traffico illegale in questione.