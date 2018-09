Ospedale di Polla, paziente precipita dalla finestra e muore

Tragedia, questa mattina, all’ospedale “Luigi Curto” di Polla, dove un paziente di 47 anni, originario di Buccino, è caduto da una finestra per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Medici e infermieri lo hanno subito soccorso trasportandolo nel reparto di “Rianimazione” dove, purtroppo, è deceduto. L’uomo era ricoverato nel reparto di Chirurgia. Lascia la moglie e una figlia. Su quanto accaduto indagano i carabinieri. La pista più accreditata è quella del suicidio.