Paestum, maxi furto di rame al Consorzio di Bonifica: è caccia ai ladri

Ladri in azione, la scorsa notte, all’interno della sede del Consorzio di Bonifica di Paestum. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, ignoti, dopo aver forzato i cancelli dell’idrovora di Foce Sele e dell’impianto irriguo di Ponte Barizzo, hanno rubato cavi e collegamenti elettrici mandando in tilt tutto il sistema (quadri di comando, pompe di sollevamento e sistemi di erogazione dell’acqua). Il danno economico è ingente.

Le indagini

Il presidente dell’ente di bonifica Roberto Ciuccio ha ordinato il ripristino immediato dei collegamenti interrotti per rimettere in attività i due impianti. Su quanto accaduto indagano i carabinieri che, in queste ore, stanno visionando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.